EEUU: Minneápolis, medios evocan un "clima de guerra civil"

El impacto inmediato es la movilización de agentes federales sobre el terreno, equipados con equipo antidisturbios, en medio del sonido de disparos en un aire cargado de gas lacrimógeno.

Sin embargo, los análisis enfatizan que la represión migratoria, con el aumento de la presencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos, enfrenta ahora a dos bandos opuestos en el país: la segunda víctima blanca en el terreno en tan solo unos días, pero también un enfrentamiento entre las autoridades estatales y federales, con alcaldes y gobernadores por un lado, agencias federales y la Casa Blanca por el otro.

Entretanto, las protestas continúan en las calles.

Así, en un análisis del corresponsal de The Guardian en Washington, se lee: "Donald Trump habló de una 'masacre estadounidense' en su primer discurso inaugural hace nueve años.

El presidente estadounidense sin duda expresó este concepto al desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las calles de una gran ciudad para crear un espectáculo de terror que recuerda a una guerra civil o a un videojuego".

En tanto, el Wall Street Journal tituló: "Los tiroteos de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis agravan el enfrentamiento entre el estado y el gobierno federal".

Hace unos días, un columnista del New York Times, al describir el ambiente en Minneapolis, tituló: "En Minneapolis, vi una Guerra Civil". (ANSA).