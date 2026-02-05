EEUU: misterio, secuestran a la madre de una presentadora de la NBC

"Todas las fuerzas federales y locales estarán al lado de la familia de inmediato", dijo el presidente, Donald Trump, en su cuenta de la red social Truth, después de hablar con la presentadora.

Guthrie debía estar en Milán para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, de los cuales la NBC tiene la exclusiva para el mercado televisivo estadounidense.

Sin embargo, la presentadora renunció a asistir en medio del drama que vive su familia, y también lo hizo, en solidaridad, su colega Craig Melvin, quien la acompaña en la conducción del programa Today, con el que la NBC saluda cada mañana a los estadounidenses.

Las autoridades temen un secuestro, y una solicitud anónima de rescate enviada al sitio TMZ y a la CBS respaldó esta sospecha.

Sin embargo, la familia de Nancy quiere certezas antes de iniciar una negociación: "vivimos en un mundo en el que todo puede ser manipulado. Debemos estar seguros, sin sombra de duda, de que nuestra madre está viva y que está en vuestras manos", dijo Samantha, acompañada de su hermano Cameron y su hermana Annie, haciendo un llamado apremiante a los presuntos secuestradores: "estamos listos para escucharlos".

La solicitud de rescate recibida por TMZ pedía millones de dólares en criptomonedas, y la enviada a CBS describía el atuendo de la anciana señora. "El tiempo no está de nuestra parte", dijo el sheriff Chris Nanos en una entrevista con el New York Times.

Nancy fue vista por última vez el sábado por la noche, cuando su cuñado, Tommaso Cioni, la llevó de regreso a casa después de una cena familiar. "Tiene 84 años. Su salud, su corazón, son frágiles. Vive con dolores constantes y necesita medicinas para sobrevivir y no sufrir", dijo Savannah.

La policía, que se alarmó cuando Nancy no se presentó en la iglesia el domingo, como lo hacía todos los domingos, ha movilizado perros policiales para patrullar la zona accidentada de Catalina Hills, donde se encuentra la casa de la señora Guthrie y donde, según un vecino que sigue de cerca el misterio de la desaparición, los problemas de seguridad son inexistentes, al punto que nadie siente la necesidad de instalar farolas en la calle. (ANSA).