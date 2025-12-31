EEUU.- Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido principalmente por su papel en la serie 'The Wire', a los 71 años

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - El actor norteamericano Isiah Whitlock Jr., reconocido principalmente por su papel en la serie 'The Wire', ha fallecido a los 71 años de edad, según ha publicado esta noche su agente Brian Liebman en redes sociales. En concreto, Liebman, en una publicación en Instagram junto a una foto con el actor, daba a conocer el fallecimiento de Whitlock. "Con tremenda tristeza comparto que mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. ha muerto. Si lo conocías, lo querías", escribía el agente, que añadía asimismo que este era "un actor brillante y aun mejor persona". La publicación terminaba deseando que "su memoria sea siempre una bendición". "Nuestros corazones están destrozados. Se le echará mucho, mucho de menos", concluía Liebman. Igualmente, el director de cine y guionista estadounidense Spike Lee, con el que Whitlock trabajó en varias ocasiones, se ha hecho eco de la noticia, publicando también una foto junto al actor en Instagram. "Hoy me he enterado de la muerte de mi queridísimo amigo Isiah Whitlock. Que Dios le bendiga", rezaba la imagen. Isiah Whitlock Jr. nació en el estado de Indiana en 1954, y era reconocido principalmente por su papel como Clay Davis en la serie de televisión de la plataforma de HBO 'The Wire'. Activo desde comienzos de la década de 1980, Whitlock participó en más de 50 películas y series de televisión, entre las que destacan 'Goodfellas', '1408', 'The Angriest Man in Brooklyn' y las dirigidas por Lee 'BlacKkKlansman' y 'Da 5 Bloods'.