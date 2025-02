EEUU: Muere el hombre que se declaró culpable de dispararle a un joven negro que tocó el timbre

MISSION, Kansas, EE.UU. (AP) — Un hombre de 86 años de Missouri falleció apenas días después de declararse culpable de un cargo menor por dispararle a Ralph Yarl, un estudiante negro que por error tocó el timbre de la puerta del individuo, anunciaron fiscales el miércoles.

Andrew Lester, de Kansas City, fue acusado de agresión en primer grado y acción criminal armada en los disparos al entonces adolescente de 16 años, quien sobrevivió y ahora es estudiante de primer año en la universidad Texas A&M. Antes de que su juicio comenzara se declaró culpable el viernes de un cargo menor de agresión en segundo grado, que conlleva hasta siete años de prisión. El anuncio de su sentencia estaba programado para el 7 de marzo.

Cher Congour, vocera de la fiscalía del condado Clay, dijo que el abogado de Lester les informó sobre su muerte.

“Nos hemos enterado del fallecimiento de Andrew Lester y extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia en este momento difícil”, indicó la fiscalía en un comunicado. “Si bien los procedimientos jurídicos han concluido, reconocemos que el señor Lester sí asumió la responsabilidad de sus acciones al declararse culpable en este caso".

El comunicado no informó la causa de muerte. La policía de Kansas City no respondió de momento a correos electrónicos solicitando comentarios. Sarah Boyd, portavoz de la policía del condado Clay, no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press.

“Ahora, otro niño negro lastimado por prejuicios nunca verá al hombre que le disparó enfrentar todo el peso del sistema de justicia. Si bien Lester finalmente admitió su culpabilidad, lo hizo en el último momento, después de dos años de dilación. Esa demora deja dolida a nuestra familia”, declaró la familia de Yarl en un comunicado el miércoles.

El caso conmocionó al país y renovó el debate nacional sobre las políticas de armas y la raza en Estados Unidos.

Yarl se presentó en la puerta de Lester la noche del 13 de abril de 2023 tras confundir la calle en la que debía recoger a sus hermanos gemelos.

El abogado de Lester, Steve Salmon, había argumentado que Lester actuaba en defensa propia y que estaba aterrorizado por el extraño que tocó a su puerta mientras se preparaba para acostarse. Las autoridades dicen que Lester le disparó a Yarl dos veces: primero en la cabeza y luego en el brazo.

Yarl testificó en una audiencia que tocó el timbre y luego aguardó a que alguien respondiera, pero le pareció que pasaba “más tiempo de lo normal.” Cuando se abrió la puerta interior, Yarl dijo que extendió la mano para agarrar la puerta de tormenta, asumiendo que estaba en la casa de los padres de los amigos de sus hermanos.

Indicó que Lester le disparó en la cabeza y le dijo: “No vuelvas aquí nunca más”. Aunque la bala no penetró en el cerebro de Yarl, el impacto lo derribó al suelo. Yarl narró que posteriormente Lester le disparó en el brazo. El adolescente fue llevado al hospital y dado de alta tres días después.

Su familia dijo que los disparos les han generado gran costo emocional, y que habían demandado al mecánico de aeronaves retirado.

Salmon señaló el año pasado que la condición física y mental de Lester había empeorado. Dijo que Lester tenía problemas cardíacos, una cadera rota y había sido hospitalizado. Lester también perdió 23 kilogramos (50 libras) de peso, lo que Salmon atribuyó al estrés de la intensa cobertura mediática y las amenazas de muerte que recibió posteriormente.

Durante la audiencia del viernes, el juez le preguntó a Lester si tenía mala salud, a lo que este respondió que sí.

Un juez había ordenado previamente una evaluación mental de Lester, pero permitió que el juicio continuara después de que dicha evaluación fue concluida. Los resultados de la misma no se dieron a conocer.

El nieto de Lester, Daniel Ludwig, no respondió de momento a un mensaje de texto de la AP solicitándole sus comentarios.

