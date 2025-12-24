EEUU: Muere mujer apuñalada en librería Barnes & Noble en Florida

Según la policía, el agresor huyó del local tras el apuñalamiento, pero fue localizado poco tiempo después gracias a la descripción aportada por testigos. El sospechoso fue identificado como Antonio Moore, de 40 años, quien fue arrestado y acusado de homicidio premeditado en primer grado.

De acuerdo con los registros penitenciarios, permanece detenido sin derecho a fianza.

Agentes que acudieron al lugar encontraron a la víctima, identificada como Rita Loncharich, dentro del establecimiento y le prestaron asistencia inmediata. La mujer fue trasladada a un hospital local, donde falleció a causa de las heridas.

"La investigación continúa activa y en curso. Aún estamos tratando de determinar el motivo del ataque", señaló el Departamento de Policía de Palm Beach Gardens en un comunicado difundido el martes.

Por su parte, la empresa Barnes & Noble indicó que no realizará comentarios mientras la investigación policial siga abierta. (ANSA).