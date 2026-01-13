EEUU: Muere Scott Adams, creador de "Dilbert"

"Lamentablemente, esta no es una buena noticia. Ya no está con nosotros", dijo su exesposa, Shelly Miles, en un mensaje dirigido a los seguidores de Adams a través de YouTube.

El fallecimiento se produjo poco después de que el propio Adams reconociera públicamente el deterioro de su estado de salud. Un día antes de su muerte, había afirmado en un chat en línea transmitido por la red social X que estaba "muy pasado de su fecha de vencimiento" y que no existían garantías de que pudiera vivir siquiera un día más.

"Se puede notar que estoy cada vez más débil", dijo Adams el lunes. "Me dijeron que sabría cuánto tiempo me queda por el nivel de cansancio y de dolor. Ambos están al máximo". También señaló que se encontraba en "muy mal estado de los huesos".

En ese mismo encuentro virtual, el dibujante agradeció a su exesposa por ser "lo único que me mantiene con vida en este momento" y expresó su gratitud al escritor y biógrafo conservador Joel Pollak por su apoyo personal y económico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó la muerte de Adams y lo definió como "una persona fantástica, que me apreciaba y respetaba cuando no era algo popular".

"Luchó valientemente durante mucho tiempo contra una enfermedad terrible", señaló Trump en un comunicado, en el que envió sus condolencias a la familia, amigos y seguidores del dibujante.

Adams lanzó "Dilbert" en 1989 y rápidamente alcanzó gran popularidad por su mirada satírica sobre el mundo corporativo y la vida de oficina. La tira fue publicada durante décadas en cientos de diarios y se convirtió en un referente cultural para varias generaciones de lectores.

En 1997, fue distinguido con el premio Reuben al mejor caricaturista del año por la National Cartoonists Society, uniéndose a un grupo selecto de artistas como Charles Schulz, Gary Larson, Gary Trudeau y Matt Groening.

La carrera de Adams quedó marcada en sus últimos años por fuertes controversias. En 2023, cientos de diarios dejaron de publicar "Dilbert" luego de que el autor realizara declaraciones racistas, en las que calificó a los afroestadounidenses como un "grupo de odio" y afirmó que dejaría de "ayudar a los estadounidenses negros".

"Según cómo van las cosas, el mejor consejo que puedo dar a los blancos es que se alejen de la gente negra", dijo entonces, declaraciones que generaron un amplio repudio y derivaron en la cancelación masiva de su tira en medios tradicionales.

Pese a ese final polémico, Adams continuó manteniendo una base fiel de seguidores en plataformas digitales hasta sus últimos días, donde compartió reflexiones personales, políticas y sobre su deterioro físico. (ANSA).