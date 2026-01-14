EEUU: murió Claudette Colvin, heroína de los derechos civiles antes de Rosa Parks

Eran los primeros años de las luchas por los derechos civiles y el gesto de Claudette, ocurrido nueve meses antes del de Rosa Parks en la misma ciudad del profundo Sur, contribuyó a dar inicio al movimiento de Martin Luther King.

El 2 de marzo de hace 71 años, como todos los días, Claudette se dirigía a la escuela: las primeras filas del autobús en el que subió estaban reservadas para los blancos y ella se sentó al fondo junto a otros pasajeros negros. Cuando en la sección destinada a los blancos ya no quedaron asientos libres y una mujer blanca quedó de pie en el área segregada, el conductor ordenó a todos los negros de una fila que se levantaran, para que la pasajera no se "contaminara" sentándose junto a personas de color.

"Me habría levantado si hubiera sido anciana", dijo luego Claudette. Los demás pasajeros obedecieron, pero ella, que en la escuela había estudiado a figuras de mujeres abolicionistas como Harriet Tubman y Sojourner Truth, permaneció obstinadamente sentada.

El conductor detuvo el autobús, llamó a la policía y la adolescente de quince años, cargada a la fuerza en un patrullero, fue procesada en un tribunal de menores. "Creía en la libertad. Nunca me habría movido", dijo la mujer en una entrevista de 2021: "Sentía sobre mis hombros las manos de Tubman y de Truth. Ellas me dieron el coraje. Declaré que la historia me había pegado a ese asiento".

En el momento del arresto, en 1965, crecía en Montgomery la frustración por el trato a los afroamericanos en los autobuses.

Otra adolescente, Mary Louise Smith, fue arrestada y multada en octubre por negarse a ceder su asiento, pero fue recién en diciembre, con el gesto de Parks —secretaria de la sección local de la NAACP (la asociación por los derechos de la población de color)—, que el episodio alcanzó atención nacional.

Se desató entonces un boicot a los autobuses que duró más de un año: las protestas, en las que MLK tuvo un papel clave, se extendieron a otras ciudades y al año siguiente el caso llegó a la Corte Suprema, cuyos jueces declararon inconstitucional la segregación en los autobuses.

La muerte de Claudette, una de las demandantes en la causa histórica, llega poco más de un mes después de las celebraciones por el 70ø aniversario del boicot de Montgomery. "Su acción —dijo el alcalde Steven Reed— contribuyó a sentar las bases legales y morales del movimiento que cambiaría a Estados Unidos".

Quedó en la sombra también por ser demasiado pobre y "demasiado negra" para obtener el apoyo de la clase media afroamericana de Montgomery; Claudette nunca fue tan famosa como Rosa Parks. Y Reed admitió que su valentía fue demasiado a menudo ignorada: "Pero su vida nos recuerda que los movimientos también se construyen gracias a quienes tienen el coraje de actuar primero, en silencio y a un costo personal enorme".

(ANSA).