EEUU: murió Diane Crump, pionera del turf y primera mujer en correr el Kentucky

Crump había sido diagnosticada en octubre con una forma agresiva de cáncer cerebral y falleció el jueves por la noche en un centro de cuidados paliativos en Winchester, confirmó su hija, Della Payne.

A lo largo de su carrera, Crump ganó 228 carreras antes de disputar la última en 1998, apenas un mes antes de cumplir 50 años y casi tres décadas después de su debut histórico el 7 de febrero de 1969 en Hialeah Park.

En aquella época, Crump fue una de varias mujeres que lograron obtener licencia de jockey, aunque aún dependían de que un entrenador aceptara inscribirlas y de que la carrera finalmente se corriera. Varias veces, la presencia de mujeres fue bloqueada por boicots o amenazas de boicot por parte de jockeys hombres.

Las imágenes de aquel día en Hialeah muestran a Crump escoltada por guardias de seguridad mientras atravesaba una multitud hostil. Seis de los doce jockeys originalmente inscriptos se negaron a correr, según relató Mark Shrager en su biografía "Diane Crump: A Horse Racing Pioneer's Life in the Saddle". Entre ellos se encontraban futuras leyendas del turf como Angel Cordero Jr., Jorge Velásquez y Ron Turcotte, quien años más tarde ganaría la Triple Corona montando a Secretariat.

Finalmente, otros jockeys aceptaron participar y, cuando los caballos ingresaron a la pista, el tradicional llamado a la largada fue reemplazado por la canción "Smile for Me, My Diane".

Crump, montando a Bridle 'n Bit, un ejemplar considerado 50-1, terminó décima, pero la barrera había sido quebrada. Un mes después, obtuvo su primera victoria en Gulfstream Park.

En 1970 volvió a hacer historia al convertirse en la primera mujer en correr en Churchill Downs durante el Kentucky Derby.

Ese día ganó la primera carrera del programa, aunque finalizó 15ª entre 17 participantes en la prueba principal.

Pasarían 14 años hasta que otra mujer volviera a competir en el Derby, y solo cuatro más lo han hecho desde entonces.

El presidente del hipódromo de Churchill Downs, Mike Anderson, afirmó en un comunicado que Crump "será respetada para siempre y recordada con cariño en la historia del turf". Señaló además que, habiendo montado desde los cinco años y trabajado con pura sangre desde su adolescencia, fue "una pionera icónica que cumplió admirablemente los sueños de su infancia".

Desde el Museo del Kentucky Derby, Chris Goodlett destacó que "el nombre de Diane Crump representa coraje, determinación y progreso", y sostuvo que su perseverancia "abrió puertas para generaciones de jockeys mujeres e inspiró a muchos más allá del mundo de las carreras". (ANSA).