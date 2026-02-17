EEUU: murió Jesse Jackson, ícono de los derechos humanos

"Nuestro padre era un líder al servicio de la comunidad, no solo de nuestra familia, sino también de los oprimidos, los sin voz y los marginados en todo el mundo", declaró la familia Jackson en un comunicado.

Jackson nació en Greenville, Carolina del Sur, y alcanzó notoriedad durante la era de los derechos civiles, participando en manifestaciones junto a Martin Luther King Jr.

Según la cadena CNN, Jackson era lo que los expertos definen como "un estadounidense original": nació de una madre adolescente no casada en Greenville, durante la era de Jim Crow, y se convirtió en un ícono de los derechos civiles y un político innovador, presentándose de manera electrizante a la presidencia en dos ocasiones en los años 80.

Su doble candidatura a la nominación demócrata para la presidencia inspiró a la comunidad afroamericana. Era una figura prominente en la comunidad afroamericana mucho antes de que Barack Obama alcanzara la escena nacional.

Jackson ganó notoriedad nacional por primera vez en los años 60 como un cercano colaborador del reverendo Martin Luther King Jr.

Tras el asesinato de King en 1968, Jackson se convirtió en uno de los líderes de derechos civiles más influyentes de Estados Unidos, aunque algunos colaboradores de King lo consideraban demasiado ofensivo.

Sin embargo, su Rainbow Coalition, una audaz alianza de negros, blancos, latinos, asiático-americanos, nativos americanos y personas Lgbtq, ayudó a abrir el camino hacia un Partido Demócrata más progresista.

"Nuestra bandera es roja, blanca y azul, pero nuestra nación es un arcoíris: rojo, amarillo, marrón, negro y blanco, y todos somos valiosos a los ojos de Dios", solía decir Jackson.

Una de las frases más características de Jackson era "Mantén viva la esperanza". La repetía tan a menudo que algunos comenzaron a parodiarla, pero para él nunca parecía perder su significado. (ANSA).