EEUU: Musk espera el después de Trump, apuesta a J.D. Vance

Musk ya estaría pensando en 2028 y en la posibilidad de apoyar al vicepresidente J. D. Vance, considerado el verdadero heredero del movimiento MAGA.

Tras el acalorado enfrentamiento público con el presidente, Musk y Vance renovaron sus vínculos y, según informa The Wall Street Journal (WSJ), ambos han estado en contacto durante las últimas dos semanas.

El diálogo en curso ha convencido a Musk de frenar su America Party: seguir impulsando a su partido perjudicaría su relación con Vance, poniendo en peligro sus posibilidades de regresar a la escena política nacional, donde fue el "primer amigo" de Trump durante meses. Para Vance, el apoyo de Musk podría ser crucial para hacer realidad sus ambiciones políticas, considerando que el jefe de Tesla gastó US$300 millones para respaldar a Trump en su camino a la Casa Blanca.

El acercamiento del multimillonario al mundo republicano es bien recibido por éste de cara a las elecciones de medio término de 2026. Se espera que Musk vuelva a abrir su billetera y ayude a los conservadores a mantener su mayoría en el Congreso.

Un tercer partido como el de Musk, temen los republicanos, atraería votos de los dos partidos principales, dificultando así que los conservadores mantengan el control del Congreso, ya en peligro debido a algunas políticas de Trump, principalmente el "big beautiful bill" que alimentó el conflicto entre el magnate y el multimillonario.

Musk se enfrentó de inmediato a los desafíos de crear un tercer partido y no hizo mucho por superarlos. El patrón de Tesla y Space X nunca dio seguimiento al interés que generó el America Party entre los multimillonarios y no multimillonarios.

En julio, de acuerdo con versiones, canceló una cita con un grupo especializado en organizar campañas electorales para partidos distintos a los dos principales. El Partido Libertario, que se había puesto en contacto con Musk ofreciéndole su estructura de probada eficacia para ayudarle, no recibió respuesta. La única respuesta —refirió— fue un silencio "inquietante". (ANSA).