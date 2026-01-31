EEUU: Musk responde tras aparecer en nuevos documentos del caso Epstein

Según correos electrónicos intercambiados entre 2012 y 2013, incluidos en los archivos, Musk y Epstein mantuvieron al menos 16 intercambios de mensajes, algunos de ellos referidos a la posibilidad de que el empresario visitara la isla caribeña de Epstein, un lugar que con el tiempo se volvería emblemático por las denuncias de abusos cometidos por el financista contra mujeres y menores de edad.

"Nadie ha insistido más que yo en que los archivos de Epstein fueran hechos públicos, y estoy contento de que finalmente haya ocurrido", escribió Musk. Afirmó además que tuvo "muy poca correspondencia" con Epstein y que rechazó "repetidas invitaciones" para viajar a su isla o volar en su avión privado, conocido como el Lolita Express.

El empresario subrayó que su principal interés es que "se persiga a quienes cometieron graves crímenes, especialmente en lo relativo a la explotación atroz de niñas menores de edad".

Sin embargo, los documentos difundidos ofrecen una visión más amplia de la relación entre ambos. En un correo electrónico de noviembre de 2012, Musk escribió a Epstein: "qué día o noche será la fiesta más salvaje en tu isla?", según los archivos publicados.

Otros mensajes muestran que Musk expresó interés en visitar la isla en al menos dos ocasiones, a fines de 2012 y nuevamente hacia fines de 2013, lo que indicaría que la posibilidad de un encuentro no fue completamente unilateral.

Los correos no precisan si Musk llegó efectivamente a visitar la isla ni contienen indicios de conductas ilegales por parte del empresario.

En 2019, poco antes de la muerte de Epstein en una cárcel de Nueva York, Musk había declarado a la revista Vanity Fair que consideraba al financista "un tipo repugnante" y que este había intentado reiteradamente convencerlo de visitar su isla, invitaciones que —según afirmó entonces— había rechazado.

Los archivos también muestran que Musk y Epstein intercambiaron mensajes sobre otros temas, como energía solar y hábitos de sueño. En ese período, Musk era presidente de SolarCity, compañía que posteriormente sería adquirida por Tesla. En uno de los correos, Epstein consultó sobre la posibilidad de electrificar su isla o un rancho en Nuevo México con energía solar, propuesta que Musk consideró poco viable en ese momento.

Asimismo, los asistentes administrativos de ambos coordinaron posibles encuentros presenciales, como un almuerzo previsto en febrero de 2013 en las oficinas de SpaceX cerca de Los Ángeles. No está claro si esa reunión llegó a concretarse.

En un intercambio posterior, Epstein agradeció una supuesta visita a SpaceX, algo que Musk negó públicamente años después, asegurando que Epstein nunca recorrió las instalaciones.

Los documentos incluyen además referencias a posibles encuentros en el Caribe, como planes para verse en Saint Barthélemy durante las fiestas de fin de año. En diciembre de 2013, Musk escribió que estaría en la zona de Islas Vírgenes Británicas y St. Barts y consultó si habría un buen momento para visitarse. Epstein respondió que enviaría un helicóptero para trasladarlo, aunque días después canceló el encuentro alegando compromisos en Nueva York.

Epstein se declaró culpable en 2008 de haber procurado una menor para prostitución y fue registrado como delincuente sexual. No obstante, las acusaciones vinculadas a su red de abusos y a su isla comenzaron a recibir atención pública masiva recién a partir de 2015.

La divulgación de millones de páginas adicionales del caso fue ordenada en virtud de la Epstein Files Transparency Act, aprobada por el Congreso estadounidense en noviembre y promulgada ese mismo mes por el presidente Donald Trump. (ANSA).