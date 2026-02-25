EEUU: NASA confirma incidente médico de astronauta en misión

La agencia había mantenido inicialmente en reserva la identidad del afectado por razones de privacidad, pero Fincke lo reveló posteriormente en un comunicado oficial.

El problema de salud surgió a comienzos de enero, lo que llevó a cancelar actividades previstas y organizar el retorno anticipado del equipo.

El aterrizaje se realizó sin incidentes en el océano Pacífico a mediados de enero, tras una misión científica de varios meses.

Las autoridades subrayaron que el astronauta estaba estable y que la decisión respondió a una medida de precaución para permitir atención médica completa en la Tierra.

La operación fue considerada la primera evacuación médica de la historia desde la estación espacial, un antecedente relevante para la gestión sanitaria en misiones prolongadas (ANSA).