EEUU: Nathan's Famous, símbolo del hot dog en EEUU, fue vendido a Smithfield

Smithfield adquirirá la totalidad de las acciones en circulación de Nathan's por US$102 por acción, en una transacción que se espera cerrar durante el primer semestre de este año. La empresa ya contaba desde 2014 con los derechos para producir y comercializar los productos de la marca en Estados Unidos, Canadá y en las tiendas Sam's Club de México.

"Como socio de larga data, Smithfield ha demostrado un compromiso excepcional con invertir y hacer crecer nuestra marca, manteniendo los más altos estándares de calidad y servicio al cliente", afirmó el director ejecutivo de Nathan's, Eric Gatoff.

El directorio de Nathan's, que controla cerca del 30% del capital, aprobó la operación y recomendó a los accionistas votar a favor del acuerdo.

Como casi todas las compañías de alimentos, Nathan's viene sufriendo una fuerte presión inflacionaria. En su último trimestre, los costos de venta de productos de marca aumentaron 27% interanual, mientras que el costo promedio por libra de hot dogs subió 20%, según informó la empresa a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Smithfield anticipó que espera lograr ahorros anuales de unos US$9 millones dentro de los dos años posteriores al cierre de la operación.

En 2024, Smithfield —propietaria también de las marcas Gwaltney y Armour— obtuvo más de US$1.000 millones de ganancia operativa sobre ventas por US$14.100 millones. Sus acciones se mantenían hoy sin cambios en torno a los US$23,39.

Nathan's, por su parte, reportó en el ejercicio fiscal 2025 una ganancia de US$24 millones sobre ingresos cercanos a los US$150 millones.

Nathan's nació en 1916, cuando Nathan Handwerker abrió su primer puesto de hot dogs en Coney Island con un préstamo de apenas US$300. Con el tiempo, la marca se expandió por Nueva York y luego por todo el país. En 1987, la familia Handwerker vendió el negocio a inversores, aunque la franquicia continuó creciendo.

El restaurante original sigue funcionando en el mismo terreno donde se instaló el primer puesto y es hoy uno de los puntos turísticos más visitados de Brooklyn.

Más allá de su historia comercial, Nathan's ocupa un lugar central en la cultura popular estadounidense gracias a su célebre —y a veces polémico— concurso anual de comer hot dogs, que se celebra cada 4 de julio frente al local original.

Cada año, unos 30.000 espectadores se reúnen en Coney Island para presenciar el certamen, televisado por ESPN, en el que competidores de todo el mundo intentan comer la mayor cantidad posible de panchos en diez minutos.

El estadounidense Joey Chestnut es el campeón vigente tras devorar 70,5 hot dogs con pan el año pasado. Ganó 17 de las últimas 19 ediciones y estableció un récord histórico en 2021 al ingerir 76 hot dogs.

Aunque el primer concurso oficial se realizó en 1972, Nathan's asegura que competencias informales ya se organizaban desde el año de su fundación. La edición de 2025 fue la número 103. (ANSA).