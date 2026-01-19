EEUU necesita Groenlandia por la "debilidad" europea, según Bessent

Por Nicholas P. Brown

NUEVA YORK, 18 de enero (Reuters) -

La "debilidad" europea hace necesario el control estadounidense de Groenlandia para la estabilidad global, dijo el domingo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pese a que algunos parlamentarios hicieron sonar las alarmas sobre el esfuerzo del Gobierno Trump para adquirir el territorio ártico en poder de Dinamarca.

En declaraciones al programa "Meet the Press" de la NBC, Bessent dijo que hacerse con la propiedad de Groenlandia es crucial en una partida de ajedrez geopolítico con Rusia y China.

El ministro estadounidense hizo estas declaraciones un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometiera aplicar aranceles a los miembros de la Unión Europea que se opongan a una adquisición estadounidense, entre ellos Dinamarca, que ha sido durante mucho tiempo uno de los aliados más firmes de Washington

"Somos el país más fuerte del mundo", dijo Bessent. "Los europeos proyectan debilidad. Estados Unidos proyecta fortaleza."

Mientras las tensiones con la UE se intensificaban el domingo, Bessent dijo que creía que los mandatarios europeos acabarían "aceptando" la idea del control estadounidense de Groenlandia. "Creo que los europeos comprenderán que esto es lo mejor para Groenlandia, lo mejor para Europa y lo mejor para Estados Unidos", dijo.

El jefe del Tesoro estadounidense dijo que no había discutido recientemente con Trump si todavía está considerando usar poderes de emergencia para justificar el uso de la fuerza para tomar Groenlandia. Pero hacerlo sería "ridículo" porque no hay ninguna emergencia en Groenlandia, dijo el senador Rand Paul, un republicano de Kentucky que preside el Comité de Seguridad Nacional del Senado de Estados Unidos.

"La idea del secretario de que, 'oh, esto es para prevenir una emergencia'... ¿ahora estamos declarando emergencias para prevenir emergencias?", dijo Paul, que desde hace tiempo se opone a los esfuerzos agresivos de Estados Unidos en el extranjero, en "Meet the Press".

OPOSICIÓN BIPARTIDISTA AL GAMBITO DE TRUMP CON GROENLANDIA

El Comité de Seguridad Nacional del Senado podría impulsar una resolución de poderes de guerra que limite la capacidad de Trump para usar la fuerza, o una resolución que cuestione su uso de aranceles, dijo el senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, en la misma entrevista.

Paul no fue el único republicano que el domingo desafió al presidente de su partido. El representante Mike Turner, republicano de Ohio, dijo que la táctica arancelaria podría amenazar las relaciones con los aliados de la OTAN.

"Esto no es 'The Art of the Deal'", dijo Turner en el programa "Face the Nation" de la CBS, en referencia al título del libro de Trump de 1987. "Esto se parece más a 'El juego de las citas'... Ciertamente no es el tipo de lenguaje que alguien debería usar cuando le pide a otro que se una a usted en una asociación."

Sin embargo, el senador republicano por Texas John Cornyn calificó la amenaza arancelaria de Trump como una táctica de negociación.

"A veces cree en la ambigüedad estratégica y habla en términos que llaman la atención de la gente, pero en última instancia creo que hay un acuerdo por delante", dijo Cornyn en el programa "Fox News Sunday".

Otros parlamentarios, entre ellos los senadores Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, y Ted Cruz, republicano por Texas, señalaron los recursos naturales de Groenlandia como posible motivación para adquirirla, aunque discreparon sobre si Trump ha presentado un argumento creíble para que Estados Unidos absorba el territorio.

Cruz, en declaraciones al programa "Sunday Morning Futures" de Fox News, citó los minerales de Groenlandia como uno de los "enormes beneficios económicos" de adquirirla, aunque también señaló la ubicación estratégica del país. "La adquisición de Groenlandia redunda abrumadoramente en interés de Estados Unidos", dijo Cruz.

En declaraciones al programa "This Week" de ABC News, Van Hollen acusó a Trump de falta de honestidad sobre el valor de Groenlandia para la seguridad nacional y dijo que al presidente solo le importan los recursos naturales del territorio.

"El presidente está mintiendo al pueblo estadounidense cuando dice que esto se trata de seguridad", dijo Van Hollen. (Reporte de Nicholas P. Brown, Heather Schlitz y Bo Erickson; Edición de Sergio Non y Paul Simaov; editado en español por Tomás Cobos)