EEUU negocia con India la importación de crudo venezolano, dice embajador estadounidense

Por Abhirami G y Nidhi Verma

NUEVA DELHI, 20 feb (Reuters) -

Estados Unidos está en "negociaciones activas" sobre la venta de petróleo venezolano ‌a la India, con ‌el ⁠fin de ayudar a este país a diversificar sus fuentes de crudo, dijo el viernes el enviado estadounidense Sergio Gor.

Washington ha puesto como condición que la India se aleje del crudo ​ruso para ⁠reducir los ⁠aranceles sobre los productos importados del país, el tercer mayor importador y consumidor de petróleo del mundo.

"El Departamento ​de Energía está hablando con el Ministerio de Energía aquí, por lo que esperamos tener noticias al ‌respecto muy pronto", dijo Gor a periodistas al margen ​de un evento en Nueva Delhi en el ​que la India se unió a la iniciativa Pax Silica, liderada por Estados Unidos, cuyo objetivo es crear una cadena de suministro de silicio para productos de alta tecnología.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó este mes reducir los aranceles sobre los productos indios al 18% en virtud de un acuerdo comercial provisional. También eliminó un impuesto punitivo ​del 25% después de que la India aceptó poner fin a la compra de petróleo ruso, que según Estados Unidos contribuye a financiar la invasión ⁠de Rusia a Ucrania.

Afirmó que la India compraría más petróleo a Estados Unidos y, posiblemente, a Venezuela.

El acuerdo comercial definitivo con la ‌India se firmará "más pronto que tarde", ya que solo hay que "retocar algunos puntos", afirmó Gor, quien añadió que el primer ministro Narendra Modi ha invitado a Trump a visitar la India.

El acuerdo comercial provisional entrará en vigor en abril y es probable que Estados Unidos emita este mes una notificación formal para reducir sus aranceles sobre los productos indios al 18%, afirmó el viernes el ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal.

Estados Unidos ‌y sus aliados impusieron sanciones al sector energético ruso tras la invasión de Rusia en 2022. La India se convirtió ⁠entonces en el principal cliente del crudo ruso transportado por mar, que compró a precios muy ‌bajos, para consternación de las naciones occidentales.

"En cuanto al petróleo, hay un acuerdo (...) Hemos ⁠visto cómo la India ha diversificado sus fuentes de suministro de petróleo. Hay ⁠un compromiso. No se trata de la India. Estados Unidos no quiere que nadie compre petróleo ruso", afirmó Gor.

Estados Unidos había propuesto la venta de petróleo venezolano a la India para ayudar a sustituir las importaciones de petróleo ruso, informó Reuters el mes pasado.

Concedió licencias a las empresas comerciales Vitol y Trafigura para comercializar ‌y vender millones de barriles de petróleo venezolano tras ​capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro el mes pasado y alcanzar un acuerdo de suministro con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Las empresas estatales Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum y Bharat Petroleum, así como las refinerías privadas Reliance Industries y HPCL-Mittal Energy, han encargado petróleo venezolano, según informó Reuters.

(Reporte adicional ‌de Manoj Kumar, editado por Christopher Cushing; editado en español por Tomás Cobos y Ricardo Figueroa)