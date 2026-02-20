EEUU negocia con India para que compre petróleo venezolano

Estados Unidos lleva a cabo negociaciones con India sobre la compra de petróleo venezolano, informó este viernes el embajador estadounidense en Nueva Delhi, Sergio Gor.

Venezuela, rica en petróleo, fue uno de los principales proveedores de crudo de India antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aumentara las sanciones contra Caracas.

El pasado 3 de enero militares estadounidenses capturaron y derrocaron al dirigente venezolano Nicolás Maduro.

Desde entonces Trump ha presionado a la administración venezolana, a cuyo frente se halla Delcy Rodríguez, quien fuera vicepresidenta de Maduro, para que abra sus campos petroleros a empresas privadas.

El diálogo con India tiene lugar cuando el país asiático intenta reducir su dependencia de la importación de energía rusa como parte de negociaciones comerciales con Washington para que le reduzca aranceles.

Según Trump, el acuerdo comercial provisional anunciado este mes llevaría a India a comprar más petróleo de Estados Unidos y Venezuela.

Al margen de una cumbre mundial de Inteligencia Artificial (IA) en Nueva Delhi, Gor informó de "negociaciones activas" en curso para la posible venta de petróleo venezolano a India.

"Esperamos tener noticias muy pronto", dijo.

Trump impuso aranceles del 50% a la mayoría de los productos indios el año pasado por considerar que la compra de petróleo ruso por parte de Delhi ayudaba a financiar la guerra en Ucrania que él quiere detener.

Al anunciar el acuerdo comercial provisional, Trump dijo haber cancelado un arancel adicional después de que el primer ministro indio, Narendra Modi, prometiera dejar de comprar petróleo a Moscú.

"Hemos visto a India diversificar su petróleo, hay un compromiso", estimó Gor. "No se trata de India; Estados Unidos no quiere que nadie compre petróleo ruso".

Añadió que el acuerdo comercial que reduciría los aranceles sobre los productos indios al 18% podría ultimarse "muy pronto".

"La realidad es que hay decenas de miles de puntos (...) no estamos hablando de un país pequeño, esta es una de las economías más grandes, así que estamos encantados de que el acuerdo interino esté listo", precisó.