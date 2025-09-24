EEUU negocia una línea "swap" de US$20.000 millones con Argentina, dice Bessent

*

EEUU también está dispuesto a comprar deuda pública secundaria: Bessent

*

Bessent dice que los mercados miran al pasado, pero esta vez es diferente

*

Dice que empresas de EEUU están interesadas en invertir en Argentina

*

Activos argentinos suben con fuerza

(Actualiza con comentario de Bessent y posición del FMI)

Por Susan Heavey y Andrea Shalal

WASHINGTON, 24 sep (Reuters) - Estados Unidos está en negociaciones para un intercambio de monedas por US$20.000 millones con el Banco Central de Argentina (BCRA) y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyar al país, dijo el miércoles el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en una publicación de X.

Bessent señaló que Estados Unidos está preparado para comprar bonos denominados en dólares de Argentina -que atraviesa una crisis financiera- y que lo hará según las condiciones lo justifiquen en el mercado primario o secundario.

Estados Unidos también está dispuesto a otorgar un crédito significativo "stand-by" a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, agregó.

"Argentina tiene las herramientas para derrotar a los especuladores, incluidos aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos", dijo Bessent.

"Seguiré de cerca los acontecimientos y el Tesoro se mantiene plenamente preparado para hacer lo que sea necesario", agregó.

Bessent, exejecutivo de fondos de inversión, enfatizó la disposición para comprar deuda gubernamental.

El funcionario dijo que numerosas compañías estadounidenses le habían manifestado su intención de "realizar importantes inversiones extranjeras directas" en múltiples sectores argentinos "en caso de un resultado electoral positivo", pero no dio detalles.

Argentina celebrará elecciones de medio término el 26 de octubre, en las que el partido derechista del presidente Javier Milei busca ganar escaños para fortalecer su posición minoritaria en el Congreso.

Los

activos argentinos subieron fuertemente

el miércoles, después de que Bessent proporcionara detalles sobre su compromiso anterior de apoyar a la tercera economía más grande de América Latina y a Milei, un aliado cercano al presidente Donald Trump.

El peso argentino se ha fortalecido esta semana en un cambio sólido respecto de la semana pasada, cuando el banco central gastó más de US$1000 millones de reservas para defender su moneda en solo tres días.

Los mercados entraron en pánico después de que el partido de Milei sufriera una pérdida mayor a la esperada en una elección legislativa en la poderosa provincia de Buenos Aires, lo que reflejó una creciente frustración con las medidas de austeridad y desató preocupación sobre el futuro de la agenda de reformas del presidente.

Trump dijo el martes que apoyaría a Argentina, pero que no creía que el país necesitara un rescate.

En una entrevista en Fox Business Network el miércoles, Bessent dijo que no creía que el mercado hubiera perdido la confianza en el presidente argentino sino que estaba recordando crisis anteriores.

"No vamos a permitir que un desequilibrio en el mercado (...) provoque un retroceso en sus sustanciales reformas económicas", dijo Bessent en el programa.

"Creo que el mercado está mirando por el espejo retrovisor y está viendo décadas, no un siglo, de terrible mala gestión argentina", dijo. "La gente está nerviosa. Cuesta creer que esta vez sea diferente, pero creo que con el presidente Milei lo es", agregó.

Milei, quien se reunió con Trump y Bessent el martes, agradeció el apoyo de Estados Unidos.

"Gracias Presidente y Sr. Secretario por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino", dijo Milei en X. "Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad.

¡MAGA!", agregó.

Los precios de los bonos del Gobierno argentino subieron después de que Bessent anunciara los detalles del apoyo y la deuda emitida al 2030 del país trepó más de cuatro centavos.

Tras el anuncio, el ministro de Economía argentino, Luis "Toto" Caputo, agradeció a Bessent el apoyo en una publicación en X. "Argentinos, empieza una nueva era. ¡A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!", afirmó.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo que mantuvo una "excelente reunión" con Milei en Nueva York y resaltó ante la prensa la importancia del fuerte apoyo logrado a favor de Argentina. (Reporte de Susan Heavey y Maiya Keidan; Reporte adicional de Aída Pelaez-Fernández; Escrito en español por Lucila Sigal y Jorge Otaola; Editado por Nicolás Misculin)