EEUU negocia una línea "swap" de US$20.000 millones con el Banco Central de la Argentina

WASHINGTON, 24 sep (Reuters) - Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyar a la Argentina y negocia un intercambio de monedas por US$20.000 millones con el banco central del país, dijo el miércoles el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en una publicación de X.

Bessent señaló que Estados Unidos está preparado para comprar bonos denominados en dólares de Argentina -que atraviesa una crisis financiera- y que lo hará según las condiciones lo justifiquen.

Estados Unidos también está dispuesto a dar un crédito significativo "stand-by" a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, agregó.

"Argentina tiene las herramientas para derrotar a los especuladores, incluidos aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos", dijo Bessent.

El secretario del Tesoro afirmó que Estados Unidos está listo para comprar deuda soberana argentina en el mercado primario o secundario.

Tras el anuncio, el ministro de Economía argentino, Luis "Toto" Caputo, agradeció a Bessent el apoyo en una publicación en X. "Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!", afirmó.

