EEUU: New York Times revela red de 90 empresas ligadas a Elon Musk

El informe señala que, tras trasladar el centro de sus operaciones al estado de Texas, el multimillonario consolidó una estructura basada en sociedades de responsabilidad limitada (LLC), un instrumento ampliamente utilizado en Estados Unidos por grandes patrimonios para proteger activos, optimizar cargas fiscales y canalizar inversiones.

De acuerdo con la investigación, parte de esta red corporativa habría sido utilizada también con fines políticos, incluyendo apoyo indirecto a iniciativas y estructuras vinculadas a la campaña presidencial de Donald Trump durante las elecciones de 2024.

El New York Times sostiene que el entramado empresarial permitió a Musk operar simultáneamente en sectores que abarcan desde la exploración espacial y la inteligencia artificial hasta bienes raíces, infraestructura tecnológica y proyectos personales, manteniendo un alto grado de separación jurídica entre sus distintas actividades.

Las LLC, figura legal clave en el sistema empresarial estadounidense, permiten limitar responsabilidades financieras y ofrecer confidencialidad sobre la propiedad real de los activos, lo que ha generado crecientes debates en Washington sobre transparencia corporativa y financiamiento político. (ANSA).