EEUU: Newsom dice en Davos que Europa "ha sido engañada" por Trump

"Los europeos deberían decidir por sí mismos qué hacer, pero una cosa no pueden seguir haciendo: lo que han estado haciendo hasta ahora, porque han sido engañados", dijo Newsom a periodistas, según un video difundido en redes sociales.

"Este tipo está jugando con la gente como si fueran tontos, y es vergonzoso", añadió.

Newsom, considerado uno de los posibles candidatos demócratas a la presidencia en 2028, mantiene un enfrentamiento permanente con Trump por temas como inmigración, regulaciones climáticas y otras políticas públicas. En ese marco, sostuvo que la comunidad internacional todavía opera con "un conjunto viejo de reglas" y describió a Trump como "desanclado" y "fuera de control".

"El mundo sigue jugando con reglas antiguas, mientras él está completamente desanclado y fuera de sí", señaló el gobernador demócrata.

Las declaraciones de Newsom se produjeron horas antes de que Trump inicie su viaje a Davos para participar en el Foro Económico Mundial, en una visita que genera expectativa por el tono que podría adoptar el mandatario estadounidense frente a líderes europeos y empresarios globales.

La relación entre Newsom y Trump ha sido especialmente tensa en los últimos años, con choques recurrentes por la gestión migratoria, la política ambiental y la respuesta federal ante desastres naturales en California. (ANSA).