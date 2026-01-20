EEUU: Newsom dice en Davos que Europa "ha sido engañada" por Trump
El gobernador de California acusó al magnate de jugar con la gente como si fueran tontos
"Los europeos deberían decidir por sí mismos qué hacer, pero una cosa no pueden seguir haciendo: lo que han estado haciendo hasta ahora, porque han sido engañados", dijo Newsom a periodistas, según un video difundido en redes sociales.
"Este tipo está jugando con la gente como si fueran tontos, y es vergonzoso", añadió.
Newsom, considerado uno de los posibles candidatos demócratas a la presidencia en 2028, mantiene un enfrentamiento permanente con Trump por temas como inmigración, regulaciones climáticas y otras políticas públicas. En ese marco, sostuvo que la comunidad internacional todavía opera con "un conjunto viejo de reglas" y describió a Trump como "desanclado" y "fuera de control".
"El mundo sigue jugando con reglas antiguas, mientras él está completamente desanclado y fuera de sí", señaló el gobernador demócrata.
Las declaraciones de Newsom se produjeron horas antes de que Trump inicie su viaje a Davos para participar en el Foro Económico Mundial, en una visita que genera expectativa por el tono que podría adoptar el mandatario estadounidense frente a líderes europeos y empresarios globales.
La relación entre Newsom y Trump ha sido especialmente tensa en los últimos años, con choques recurrentes por la gestión migratoria, la política ambiental y la respuesta federal ante desastres naturales en California. (ANSA).