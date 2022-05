EEUU niega haber dado información de Inteligencia a Ucrania para el hundimiento del 'Moskva'

Washington niega cualquier implicaci贸n "en la decisi贸n de Ucrania de atacar el buque"

MADRID, 6 May. 2022 (Europa Press) -

El Gobierno de Estados Unidos ha negado este viernes haber dado informaci贸n de Inteligencia de Ucrania para el hundimiento del 'Moskva', el buque insignia de la Flota rusa en el Mar Negro, tras las informaciones publicadas en este sentido durante las 煤ltimas horas por la cadena estadounidense CNN y el peri贸dico 'The Washington Post'.

"No entregamos a Ucrania informaci贸n espec铆fica para un ataque contra el 'Moskva'", ha dicho el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, en un comunicado enviado a la cadena despu茅s de la publicaci贸n de estas informaciones.

"No estuvimos implicados en la decisi贸n de Ucrania de atacar el buque o en la operaci贸n que llevaron a cabo. No tuvimos conocimiento previo de la intenci贸n de Ucrania de atacar el buque", ha se帽alado.

En este sentido, el portavoz del Pent谩gono ha hecho hincapi茅 en que "los ucranianos tienen sus propias capacidades de Inteligencia para ubicar y atacar buques rusos, como hicieron en este caso".

Fuentes citadas por la CNN y 'The Washington Post' afirmaron que, tras avistar el buque de guerra ruso, las fuerzas ucranianas llamaron a sus contactos estadounidenses para confirmar si era el 'Moskva', tras lo que Estados Unidos respondi贸 que s铆 y proporcion贸 datos concretos sobre su ubicaci贸n.

Pese a ello, las fuentes citadas por estos dos medios estadounidenses aseguraron que no est谩 claro si Estados Unidos sab铆a que Ucrania se mover铆a para atacar el barco o si Washington estuvo involucrado en esa operaci贸n.

La cadena CNN ha informado de que Estados Unidos tambi茅n proporciona a Ucrania informaci贸n mar铆tima para permitirle al pa铆s comprender mejor la amenaza que representan los barcos rusos en el Mar Negro, muchos de los cuales est谩n disparando misiles contra territorio ucraniano.

El Ministerio de Defensa ruso reconoci贸 que al menos un militar falleci贸 y otros 27 se dieron por desaparecidos a consecuencia del incendio en el buque 'Moskva', dotado con misiles de crucero, y que finalmente termin贸 hundi茅ndose.

Kirby aclar贸 el jueves en rueda de prensa que Estados Unidos proporciona Inteligencia en el campo de batalla a Kiev para ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania "a defender su pa铆s", pero ha precisado que no participa en la ubicaci贸n de altos cargos militares rusos con el objetivo de neutralizarlos en territorio ucraniano.

"Ucrania combina la informaci贸n que nosotros y otros socios brindamos con la inteligencia que ellos mismos recopilan en el campo de batalla, y luego toman sus propias decisiones y tienen sus propias acciones. Creo que es importante no olvidar que esta es una guerra que comenzaron los rusos y, por supuesto, pueden terminarla ma帽ana", indic贸 Kirby en rueda de prensa.

Esta aclaraci贸n se produce tras la informaci贸n publicada por el peri贸dico 'The New York Times', que ha asegurado este jueves que la Inteligencia estadounidense hab铆a facilitado datos a Kiev sobre unidades militares rusas para ayudar a las fuerzas ucranianas a atacar a generales en el campo de batalla.

En su art铆culo, el citado peri贸dico ha cifrado en doce los generales rusos muertos en el frente desde que Rusia invadi贸 Ucrania el pasado 24 de febrero, y ha detallado que Washington hab铆a compartido con Kiev la ubicaci贸n en tiempo real de los cuarteles m贸viles del Ej茅rcito ruso, as铆 como los movimientos de tropas en la regi贸n del Donb谩s.

En un primer momento, el portavoz del Pent谩gono ha dicho a 'The New York Times' que no iba a comentar este art铆culo, pero s铆 ha indicado que Estados Unidos proporciona "a Ucrania informaci贸n e inteligencia que (los ucranianos) pueden utilizar para defenderse".