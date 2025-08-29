LA NACION

EE.UU. niega visados a funcionarios palestinos antes de la Asamblea General de la ONU

29 ago (Reuters) - Estados Unidos está denegando y revocando visados a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina y de la Autoridad Palestina antes de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará en septiembre, informó el viernes el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado.

Las restricciones significan que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, probablemente no podrá viajar a Nueva York para pronunciar un discurso en la reunión anual, como suele hacer.

La medida sigue a la imposición de sanciones estadounidenses a funcionarios de la Autoridad Palestina y miembros de la Organización para la Liberación de Palestina en julio, incluso cuando otras potencias occidentales avanzaron hacia el reconocimiento de la condición de Estado de Palestina.

En su declaración, el Departamento de Estado dijo que la misión de la Autoridad Palestina ante la ONU no estaría incluida en las restricciones. No dio más detalles. (Reporte de Ryan Patrick Jones en Toronto; Editado en español por Juana Casas)

