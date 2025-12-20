EEUU niega visas a funcionarios electorales hondureños en medio del caos electoral

19 dic - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el viernes que el Departamento de Estado rechazó la solicitud de visa de Marlon Ochoa, miembro del Consejo Nacional Electoral de Honduras, y revocó la visa de Mario Morazán, presidente del tribunal electoral de Honduras.

Las elecciones presidenciales de Honduras se celebraron el 30 de noviembre, pero casi tres semanas después aún no hay claridad sobre quién será el próximo presidente del país. Las caóticas elecciones se han visto afectadas por un proceso de recuento de votos fallido, acusaciones de fraude e intervención estadounidense.

"El Departamento de Estado ha rechazado la solicitud de visa de Marlon Ochoa y ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a otra persona por socavar la democracia en Honduras", dijo Rubio en un comunicado. "Consideraremos todas las medidas apropiadas para disuadir a quienes obstruyan el recuento de votos en Honduras", añadió.

Ochoa y Morazán no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Semanas antes de las elecciones presidenciales hondureñas del 30 de noviembre, Ochoa había declarado que una prueba reveló profundas fallas en el sistema de conteo de votos: solo se procesó el 36% de las papeletas de práctica.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras comenzó el jueves el conteo manual, largamente demorado, de aproximadamente el 15% de los votos emitidos en las elecciones del mes pasado, después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos exigiera el miércoles que el consejo comenzara de inmediato el recuento de las papeletas.

La autoridad electoral atribuyó las protestas a la imposibilidad de iniciar el conteo manual de las papeletas que, según dijo, presentaban inconsistencias y, por lo tanto, fueron excluidas del recuento inicial.

El conteo manual podría fácilmente cambiar el resultado preliminar de las elecciones, que le dio al conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, un estrecho margen de 43.000 votos —de los más de 3 millones emitidos— sobre el candidato de centroderecha del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

El presidente estadounidense, Donald Trump, respaldó a Asfura e insinuó que el apoyo de Washington a Honduras estaba condicionado a que Asfura ganara las elecciones.

El consejo tenía hasta el 30 de diciembre para declarar al ganador de las elecciones, quien asumirá el cargo a finales de enero para un mandato de cuatro años. (Reporte de Rishabh Jaiswal en Bengaluru)