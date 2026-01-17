EEUU: niño de 11 años mató a su padre tras quitarle una consola

La policía acudió al domicilio durante la noche tras recibir una llamada de emergencia y encontró a Douglas Dietz, de 42 años, muerto en su cama con una herida de bala.

Según el relato de los investigadores, la esposa de Dietz dormía cuando escuchó un fuerte ruido que la despertó. Al intentar sacudir a su marido y no obtener respuesta, percibió un sonido similar a gotas de agua. Al encender la luz, advirtió que se trataba de sangre.

En ese momento, el niño, identificado con las iniciales C.D., le dijo a su madre: "Papá está muerto. Yo maté a papá".

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del episodio. No se difundieron por el momento detalles sobre el arma utilizada ni sobre eventuales cargos judiciales, dada la edad del menor. (ANSA).