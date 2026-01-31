EEUU: niño llevado cautivo por el ICE será liberado, también el padre

La foto del pequeño Liam, con un gorro azul con orejas de conejo y una mochila de Spider-Man, detenido por agentes de ICE en Minneapolis se volvió viral en los últimos días. Se ha convertido en un símbolo de la represión del gobierno de Trump contra los migrantes y alimentó la ira contra los agentes de inmigración.

Liam y su padre, Adrian, fueron detenidos a la salida de la guardería y luego trasladados a Texas, donde pasaron una semana en un centro para migrantes del estado. Recientemente, una delegación de demócratas visitó al pequeño Liam y lo describió como "triste y deprimido". El niño, dijeron, pregunta por su madre y sus compañeros de clase.

La liberación dispuesta llega mientras Minnesota es derrotada en otro caso judicial en su batalla contra el ICE. La jueza Kate Menéndez rechazó la solicitud del Estado de ordenar a la administración Trump que redujera las operaciones de control migratorio, explicando que Minnesota y la ciudad de Minneapolis no demostraron definitivamente que el despliegue de agentes federales de inmigración fuera ilegal o tuviera como objetivo persuadir a los funcionarios locales a cooperar con los objetivos de la administración.

"Estamos decepcionados por la decisión", declararon los funcionarios municipales, a la vez que les aseguraron que seguirán luchando por la seguridad de sus ciudadanos.

Mientras Minneapolis está en la primera línea, las protestas contra ICE continúan sin cesar en el resto de Estados Unidos, con cientos de manifestaciones planeadas para el fin de semana.

