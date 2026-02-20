EEUU no busca enriquecimiento cero de uranio en negociaciones nucleares, dice ministro de Irán

WASHINGTON, 20 feb (Reuters) - Estados Unidos no buscó el enriquecimiento cero de uranio durante las negociaciones nucleares celebradas esta semana en Ginebra, en tanto, Irán no ofreció suspender el enriquecimiento de uranio, dijo el viernes el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi.

"No hemos ofrecido ninguna suspensión y la parte estadounidense no ha pedido el enriquecimiento cero", dijo el ministro en una entrevista en MS NOW.

"Lo que estamos debatiendo ahora es cómo garantizar que el programa nuclear de Irán, incluido el enriquecimiento, sea pacífico y siga siéndolo para siempre", agregó.

Araqchi añadió que se adoptarían "medidas de fomento de la confianza" técnicas y políticas, para garantizar que el programa siga siendo pacífico a cambio de algún tipo de acción en materia de sanciones, pero no dio más detalles.

No dio una fecha concreta para la contrapropuesta de Irán a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, pero dijo que creía que un acuerdo diplomático estaba al alcance y que podría cerrarse "en muy poco tiempo". Dijo que esperaba ofrecerles un borrador en los próximos dos o tres días, con más conversaciones en aproximadamente una semana.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio el jueves a Teherán un plazo de 10 a 15 días para llegar a un acuerdo o enfrentarse a "cosas realmente malas", en un contexto de un aumento de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio que ha avivado los temores de una guerra más amplia. (Reporte de Susan Heavey; edición de Doina Chiacu; editado en español por Daniela Desantis)