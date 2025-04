EEUU no busca "la guerra" con China pero advierte que debe disuadirla de sus "amenazas"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles en Panamá que su país no busca "la guerra" con China, pero advirtió que hay que disuadirla de sus "amenazas" en el continente.

En su discurso en una conferencia regional de seguridad, el jefe del Pentágono advirtió que el ejército chino "tiene una presencia excesiva en el hemisferio occidental" y "operan instalaciones militares" que extienden su alcance.

"No buscamos la guerra con China. Y la guerra con China ciertamente no es inevitable. No la buscamos de ninguna forma. Pero juntos, debemos prevenir la guerra disuadiendo con firmeza y energía las amenazas de China en este hemisferio", aseguró.

Hegseth afirmó que, además, las empresas chinas "están apoderándose de tierras e infraestructura crítica en sectores estratégicos como la energía y las telecomunicaciones".

El secretario de Defensa estadounidense acusó a China de "explotar recursos" de países de esta región "para alimentar" sus "ambiciones militares globales".

"No nos equivoquemos, Pekín está invirtiendo y operando en esta región para obtener ventajas militares y beneficios económicos desleales", advirtió a ministros, jefes militares y funcionarios de seguridad de la región que asisten al encuentro.

Hegseth reiteró que el gobierno de Donald Trump no permitirá que China tenga influencia en el canal de Panamá, construido por Estados y que el mandatario republicano ha prometido "recuperar".

"Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios en Panamá para asegurar el canal y promover nuestros intereses mutuos de seguridad. Juntos estamos recuperándolo de la influencia china", subrayó.

