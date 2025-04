EEUU no busca "la guerra" con China pero debe disuadirla de sus "amenazas" (jefe del Pentágono)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este miércoles en Panamá que su país no busca "la guerra" con China, pero advirtió que hay que disuadirla de sus "amenazas" en el continente.

"No buscamos la guerra con China. Y la guerra con China ciertamente no es inevitable. No la buscamos de ninguna forma. Pero juntos, debemos prevenir la guerra disuadiendo con firmeza y energía las amenazas de China en este hemisferio", dijo el jefe del Pentágono en una conferencia de seguridad regional en Ciudad de Panamá.

