Eeuu no conversa para evitar aranceles, según el comisario de comercio de la ue

BRUSELAS, 10 mar (Reuters) - El Gobierno estadounidense no parece entablar conversaciones con la Unión Europea para evitar la imposición de aranceles comerciales, dijo el lunes el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic. "Viajé a Estados Unidos el mes pasado en busca de un diálogo constructivo para evitar el dolor innecesario de medidas y contramedidas", dijo Sefcovic a la prensa en Bruselas. "Pero al final, no se puede aplaudir con una sola mano. El Gobierno estadounidense no parece dispuesto a llegar a un acuerdo". (Información de Phil Blenkinsoip y Bart Meijer; edición de Charlotte Van Campenhout; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

LA NACION