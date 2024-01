A bordo del air force one, 12 ene (reuters) - estados unidos no quiere una guerra con yemen, pero no dudará en tomar nuevas medidas en respuesta a los ataques de los rebeldes hutíes en el mar rojo, dijo el viernes la casa blanca.

"No estamos interesados en (...) una guerra con Yemen. No estamos interesados en un conflicto de ningún tipo aquí", dijo el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, a periodistas en el Air Force One.

"Todo lo que el presidente ha estado haciendo ha sido tratar de evitar cualquier escalada del conflicto, incluidos los ataques de anoche", agregó. (Reporte de Nandita Bose, redacción de Jeff Mason. Editado en español por Javier Leira)