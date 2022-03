Eeuu no ha cambiado política sobre rusia ni apunta a cambio de régimen en moscú: funcionaria

WASHINGTON, 27 mar (Reuters) - La enviada de Estados Unidos ante la OTAN dijo el domingo que Washington no ha variado su política respecto a Rusia y que por lo tanto no apunta a un cambio de régimen en Moscú, en medio de los esfuerzos por aclarar comentarios del presidente Joe Biden en los que dijo que Vladimir Putin "no debe seguir en el poder".

"Estados Unidos no tiene una política de cambio de régimen en Rusia. Así de claro", dijo Julianne Smith en una entrevista con la cadena CNN.

Smith dijo que los comentarios de Biden buscaban subrayar que la comunidad internacional no debería empoderar a Putin para que siga adelante con la guerra en Ucrania y continúe realizando más actos de agresión a su país vecino. (Reporte de Phil Stewart y Brendan O'Brien. Editado en español por Marion Giraldo)