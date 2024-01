WASHINGTON (AP) — Estados Unidos no puede rastrear armas y equipo militar con valor superior a los 1.000 de dólares que le fueron entregados a Ucrania para su lucha contra las fuerzas invasoras rusas debido a las deficiencias en el monitoreo obligatorio por parte de funcionarios estadounidenses, de acuerdo con un reporte del Pentágono publicado el jueves.

Esto significa que el 59% de los 1.700 millones de dólares en equipo militar que Estados Unidos ha suministrado a Ucrania con la orden de vigilar para para que no fuera utilizado de manera indebida o robado permanecía en estado “moroso”, señala el reporte elaborado por la oficina del inspector general del Departamento de Defensa, el órgano de vigilancia para el Pentágono.

Aunque funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden afirmaron el jueves que no había pruebas de que las armas hayan sido robadas, la auditoría socava dos años de abundantes garantías por parte del gobierno de que una vigilancia rigurosa evitaría que la ayuda militar estadounidense para Ucrania fuera utilizada de forma indebida. Ello pese a la añeja reputación de corrupción del país europeo.

“Sigue sin haber pruebas creíbles de un desvío ilícito por parte de Ucrania de armas convencionales avanzadas proporcionadas por Estados Unidos”, comentó el general de brigada Patrick Ryder, portavoz del Pentágono. Haciendo mención de lo que calificó como desinformación rusa que indica lo contrario, Ryder añadió: “El hecho es que observamos que los ucranianos emplean estas capacidades en el campo de batalla. Vemos que las emplean de manera efectiva”.

El presidente Biden ya tiene problemas para obtener la autorización del Congreso para enviar más ayuda militar y financiera a Ucrania, que lucha para expulsar a las fuerzas rusas que invadieron el país en febrero de 2022. Los hallazgos de la auditoría probablemente dificulten aún más la situación para Biden.

Los representantes republicanos que se oponen a enviar más ayuda a Ucrania han bloqueado durante meses la solicitud de Biden al Congreso por 105.000 millones de dólares adicionales para Ucrania, Israel y otros objetivos de seguridad nacional. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo el jueves que ya no había fondos para más paquetes de ayuda militar para Ucrania.

Estados Unidos ha proporcionado decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, que incluyen enormes sistemas antiaéreos. La supervisión de uso final era necesaria para equipos con tecnología avanzada y de menor tamaño, que los hacía más vulnerables al tráfico de armas.

El reporte del inspector general del Pentágono señaló que el Departamento de Defensa no había llevado a cabo un inventario preciso de los números de serie de esos artículos de defensa para Ucrania, tal y como se le había solicitado.

___

Las periodistas de The Associated Press Lolita C. Baldor y Tara Copp contribuyeron a este despacho.