EEUU no pondrá dinero en Argentina: secretario Tesoro Bessent

WASHINGTON/BUENOS AIRES, 2 oct (Reuters) - Estados Unidos no está poniendo dinero en Argentina, dijo el jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, poco después de anunciar que está dispuesto a hacer lo necesario para apoyar al país sudamericano semanas antes de una elección legislativa.

Bessent dijo en una entrevista en CNBC que Estados Unidos mantenía un interés estratégico en Argentina porque quería evitar otro estado fallido como Venezuela en la región.

"Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el Secretario del Tesoro @SecScottBessent", dijo el ministro de Economía argentino, Luis "Toto" Caputo, junto a un comentario del funcionario estadounidense que decía que había mantenido una reunión "muy positiva" con él.

Bessent dijo la semana pasada que Estados Unidos negocia con Argentina un intercambio de monedas por US$20.000 millones de dólares con el Banco Central argentino (BCRA).

El miércoles por la noche, el presidente argentino, Javier Milei dijo que la asistencia financiera ofrecida por Estados Unidos a su país podría incluir la compra de deuda argentina en el mercado secundario y un acuerdo de compartir ganancias.

Y agregó en una entrevista en la radio local Mitre que también existe la posibilidad de que Washington compre deuda argentina en el mercado primario.

Milei viajará el 14 de octubre a Estados Unidos para reunirse en la Casa Blanca con su par estadounidense, Donald Trump con quien tiene sintonía ideológica, informó el martes la Cancillería argentina.

Bessent dijo el jueves que las conversaciones con el equipo económico de Argentina por el apoyo financiero avanzarán significativamente cuando se reúnan en persona.

La declaración de ayuda de Estados Unidos llegó después de que el partido derechista de Milei sufriera una pérdida mayor a la esperada en una elección legislativa en la poderosa provincia de Buenos Aires, lo que reflejó una creciente frustración con las medidas de austeridad impulsadas por su gobierno, lo que impactó fuertemente en los mercados.

Argentina celebrará elecciones de medio término el 26 de octubre, en las que el partido de Milei busca ganar escaños para fortalecer su posición minoritaria en el Congreso, clave para continuar con su agenda de reformas.

