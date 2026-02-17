EEUU no puede volver a detener a Ábrego García, determina jueza

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no puede volver a detener a Kilmar Ábrego García porque ha expirado el período de detención de 90 días y el gobierno no tiene un plan viable para deportarlo, dictaminó una jueza federal el martes.

El caso del ciudadano salvadoreño se ha convertido en un punto central del debate migratorio después de que el año pasado fuera deportado por error a su país de origen. Desde su regreso, ha estado luchando contra una segunda deportación a una serie de países africanos propuesta por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.

El gobierno “hizo una amenaza vacía tras otra para expulsarlo a países de África sin ninguna posibilidad real de éxito”, escribió en su orden del martes la jueza federal de distrito Paula Xinis, en Maryland. “Por lo tanto, el Tribunal concluye fácilmente que no hay ‘buen motivo para creer’ que la expulsión sea probable en un futuro razonablemente previsible”.

Ábrego García tiene una esposa y un hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero inmigró a Estados Unidos de manera ilegal cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración determinó que no podía ser deportado a El Salvador porque allí enfrentaba peligro por parte de una pandilla que había amenazado a su familia. Por error, aun así fue deportado allí el año pasado.

Ante la presión pública y una orden judicial, el gobierno del presidente Donald Trump lo trajo de vuelta en junio, pero solo después de conseguir una acusación formal que lo imputa por tráfico de personas en Tennessee. Se ha declarado inocente. Mientras tanto, funcionarios de Trump han afirmado que no puede quedarse en Estados Unidos. En documentos presentados ante el tribunal, los funcionarios señalaron que pretendían deportarlo a Uganda, Esuatini, Ghana o Liberia.

En su orden del martes, Xinis señaló que el gobierno ha “deliberadamente —y sin motivo— ignorado el único país que de manera constante se ha ofrecido a aceptar a Ábrego García como refugiado, y al que él acepta ir”. Ese país es Costa Rica.

El abogado de Ábrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, argumentó ante el tribunal que la detención migratoria no se supone que sea un castigo. Un inmigrante solo puede ser detenido como una forma de facilitar su deportación y no puede ser retenido indefinidamente sin un plan viable de deportación.

“Desde que la jueza Xinis ordenó la liberación del Sr. Ábrego García a mediados de diciembre, el gobierno ha intentado un truco tras otro para tratar de que vuelva a ser detenido”, escribió Sandoval-Moshenberg en un correo electrónico el martes. “En su decisión de hoy, reconoció que si el gobierno realmente estuviera tratando de expulsar al Sr. Ábrego García de Estados Unidos, lo habría enviado a Costa Rica mucho antes de hoy”.

