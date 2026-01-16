EEUU no se plantea usar petróleo venezolano para llenar reserva estratégica: Departamento Energía

Por Arathy Somasekhar y Jonathan Saul

HOUSTON/LONDRES, 16 ene (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos no está considerando actualmente usar petróleo venezolano en un intercambio con compañías del sector para rellenar la Reserva Estratégica del país, dijo el viernes el Departamento de Energía.

Los comentarios de la cartera se dieron después de que dos fuentes dijeran a Reuters que el Gobierno estaba explorando un plan para intercambiar petróleo pesado venezolano por crudo medio y amargo estadounidense para llenar la Reserva Estratégica.

Las fuentes señalaron que el Gobierno está buscando trasladar el crudo venezolano a tanques de almacenamiento en el Puerto Petrolero Offshore de Luisiana, desde donde puede ser enviado a las refinerías.

A cambio del crudo venezolano, las empresas proporcionarán crudo medio y agrio estadounidense que puede ir directamente al almacenamiento SPR, dijeron dos fuentes.

"Esto es falso", dijo un portavoz del Departamento de Energía estadounidense. "Actualmente no estamos considerando utilizar petróleo venezolano para rellenar la SPR".

Tampoco hay ningún intercambio previsto actualmente, agregó el portavoz.

El crudo venezolano es en gran medida más denso y más alto en azufre que el crudo en el SPR, que durante mucho tiempo se ha llenado con crudo producido en los Estados Unidos.

En el pasado, el Gobierno ha utilizado los intercambios para liberar y adquirir petróleo.

Normalmente, en un intercambio, un refinador de petróleo toma prestado crudo por un corto período de tiempo, debido a eventos tales como huracanes o interrupciones temporales del suministro, y más tarde lo repone en su totalidad, junto con una prima de una cantidad adicional de petróleo. (Reporte de Arathy Somasekhar en Houston, Jonathan Saul en Londres, Erin Banco en Nueva York y Timothy Gardner en Washington D.C.; editado en español por Javier Leira)