EEUU "no será capaz" de garantizar suficientes misiles en el Golfo y en Ucrania al mismo tiempo (comisario europeo)

El comisario europeo de Defensa y Espacio alertó este viernes de que Estados Unidos "no será capaz" de producir y entregar suficientes misiles al mismo tiempo en el Golfo y en Ucrania.

"Está ahora muy claro que con la crisis iraní (...) los estadounidenses no serán realmente capaces de garantizar suficientes misiles a la vez a los países del Golfo, al ejército norteamericano y a las necesidades de Ucrania", declaró Andrius Kubilius.

Por ello, "se ha vuelto más urgente para nosotros, en Europa, aumentar la producción de sistemas de defensa aérea y de misiles balísticos", insistió Kubilius, que emprendió en Polonia una gira europea destinada a alentar la producción europea en ese ámbito.