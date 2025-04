EEUU no usó "todas sus herramientas" para presionar a Rusia, aseguró jefa diplomática de la UE

La jefa de la diplomacia de la UE, la estonia Kaja Kallas, afirmó este martes a AFP que Estados Unidos no ha utilizado toda sus herramientas para presionar a Rusia, y acusó al gobierno ruso de tratar de ganar tiempo con la tregua de Pascua.

Los funcionarios de EEUU "tienen herramientas en sus manos para poner presión a Rusia. No las han usado. ¿Porqué no están usando las herramientas para terminar realmente esta guerra?", dijo Kallas, para agregar que Rusia "no quiere la paz porque cree que el momento está de su lado".

