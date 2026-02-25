EEUU: Nobel Axel deja cargo en Columbia por vínculos con Epstein

Axel, de 79 años y galardonado con el Nobel en 2004 por sus investigaciones sobre los receptores olfativos y la organización del sistema del olfato, admitió que su vínculo con Epstein fue "un grave error de juicio" y pidió disculpas por el impacto generado, aunque no fue acusado de haber cometido delitos.

La decisión se produjo tras la publicación de nuevos documentos judiciales que detallan contactos frecuentes entre el científico y Epstein durante años, incluso después de la condena del financista en 2008, lo que reavivó el escrutinio público sobre las relaciones del magnate con figuras influyentes del mundo académico, financiero y político.

Según los informes, Axel mantuvo reuniones con Epstein y habría participado en gestiones académicas vinculadas a personas de su entorno, un aspecto que generó cuestionamientos dentro de la comunidad universitaria y presión pública para aclarar la naturaleza de esos contactos.

La Universidad de Columbia indicó que no encontró pruebas de violaciones legales o disciplinarias por parte del científico, pero señaló que Axel decidió abandonar su cargo administrativo para evitar que la controversia afecte al instituto, uno de los principales centros de investigación en neurociencia del país.

El investigador continuará, no obstante, con su actividad docente y científica dentro de la institución.

El Zuckerman Institute de Columbia reúne a centenares de investigadores y desarrolla proyectos en neurociencia, comportamiento y tecnología biomédica, con financiación pública y privada de gran escala, por lo que la reputación institucional del centro es considerada estratégica.

El caso Epstein sigue generando repercusiones en ámbitos académicos y empresariales de Estados Unidos. El financista fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores y murió ese mismo año en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio, en un caso que desató investigaciones sobre su red de contactos y sus vínculos con figuras influyentes.

Desde entonces, sucesivas publicaciones de documentos judiciales y registros han mantenido el tema en el centro del debate público, con nuevas revelaciones que periódicamente afectan a personalidades asociadas a su círculo. (ANSA).