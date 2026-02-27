EEUU nombra a funcionario de extrema derecha para puesto clave en Brasil

*

Funcionario del Departamento de Estado Darren Beattie asumirá cargo en Brasil

*

Acusó a Brasil de censura y persecución al expresidente Bolsonaro

*

Presidente de Brasil, Lula da Silva, planea viajar a Washington el próximo mes

*

Trump se ‌ha acercado a Lula, quien critica ‌a ⁠EEUU por Venezuela y Cuba

Por Gram Slattery, Humeyra Pamuk y Lisandra Paraguassu

WASHINGTON, 27 feb (Reuters) - Estados Unidos designó a un crítico de extrema derecha del Gobierno de Brasil para un puesto que influye en la política de Washington hacia el país, una ​medida que ⁠sugiere que las ⁠relaciones entre las dos democracias más grandes del hemisferio occidental siguen delicadas pese a un reciente acercamiento.

Darren Beattie, que también es subsecretario ​de Estado en funciones para Asuntos Educativos y Culturales, fue designado recientemente para un puesto de asesor senior encargado de supervisar Brasil, según ‌tres fuentes familiarizadas con el asunto, todas las cuales solicitaron el anonimato para ​hablar de movimientos de personal no públicos.

La medida fue confirmada ​por un funcionario del Departamento de Estado, quien afirmó que Beattie "actualmente ocupa el cargo de asesor principal para la política de Brasil".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En agosto, Beattie, que fue despedido como redactor de discursos de la Casa Blanca en 2018, provocó un incidente diplomático tras describir al juez del Supremo Tribunal Federal brasileño Alexandre de Moraes en una publicación de X como "el principal ​artífice del complejo de censura y persecución dirigido contra (el expresidente brasileño Jair) Bolsonaro".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó al máximo diplomático estadounidense en Brasilia para que explicara los comentarios.

Moraes, el juez criticado ⁠por Beattie, presidió el proceso penal contra Bolsonaro, aliado del presidente estadounidense Donald Trump. Bolsonaro fue condenado por conspirar para dar un golpe de Estado con el fin de ‌anular los comicios presidenciales de Brasil de 2022 y ahora cumple una pena de 27 años de cárcel.

Mientras que Beattie trabajó el año pasado para contrarrestar lo que la administración Trump considera una censura indebida en países extranjeros, su nuevo nombramiento indica que, en adelante, se centrará en Brasil.

También sugiere que Washington no ha abandonado sus preocupaciones sobre la libertad de expresión en Brasil, ni ha hecho las paces totalmente con el Gobierno izquierdista del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Dos funcionarios del Gobierno brasileño dijeron que aún no estaban al tanto del nombramiento de Beattie y añadieron ‌que su impacto en las relaciones bilaterales dependería del poder que se le otorgara a nivel interno. Agregaron que eran cautelosos debido a las ⁠declaraciones públicas de Beattie.

Las relaciones entre Washington y Brasilia se enfriaron tras el regreso de Trump al cargo el año pasado. ‌Además de imponer sanciones a funcionarios, Estados Unidos aplicó aranceles a los productos brasileños, en parte debido a lo que ⁠Trump calificó de persecución injusta a Bolsonaro.

Sin embargo, las relaciones mejoraron después de que Lula ⁠y Trump se reunieran brevemente en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York en septiembre, donde el presidente estadounidense afirmó que habían conectado al instante.

A finales del año pasado, la administración Trump redujo los aranceles sobre algunos productos brasileños y levantó las sanciones a Moraes.

Además de su nuevo cargo en Brasil y su trabajo como jefe interino de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado, Beattie ‌es presidente del Instituto Estadounidense de la Paz, un instituto nacional ​financiado por el Congreso que se encarga de la resolución de conflictos globales.

Durante la campaña presidencial de 2024, Beattie sugirió que la comunidad de inteligencia estadounidense podría estar detrás de los intentos de asesinar a Trump.

También fue acusado de racismo y sexismo por decir en las redes sociales que "los hombres blancos competentes deben estar al mando si se quiere que ‌las cosas funcionen". (Reporte de Gram Slattery y Humeyra Pamuk en Washington y Lisandra Paraguassu en Brasilia. editado en español por Lucila Sigal)