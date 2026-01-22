EEUU nombra a nueva encargada de negocios para Venezuela tras la captura de Maduro

WASHINGTON, 22 ene (Reuters) - Estados Unidos ha nombrado a la dos veces embajadora Laura Dogu como su encargada de negocios para Venezuela, según el sitio web de la embajada de Washington en Caracas.

Dogu, quien anteriormente se desempeñó como embajadora en Honduras y Nicaragua, será la encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela con sede en la embajada en Bogotá, según el sitio web.

Dogu asume el cargo después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro en una redada a principios de este mes y lo trasladara a Nueva York para responder a cargos de narcotráfico.

"La Administración Trump continúa trabajando con las autoridades interinas para estabilizar Venezuela como parte del plan de tres fases que el secretario (de Estado, Marco) Rubio expuso al Congreso y al pueblo estadounidense", dijo un funcionario de alto nivel del Departamento de Estado.

"Este plan requiere una encargada de negocios a tiempo completo en la Unidad de Asuntos de Venezuela, ubicada en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. La embajadora Dogu está bien posicionada para liderar el equipo durante este período de transición".

Estados Unidos comenzó a principios de este mes los preparativos en caso de que el presidente Donald Trump decida reabrir la embajada en Caracas.

Estados Unidos retiró en 2019 a todo su personal diplomático de Venezuela, alegando el deterioro de la situación en el país tras meses de disturbios políticos.

(Reporte de Daphne Psaledakis; Edición en español de Raúl Cortés Fernández)