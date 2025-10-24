EEUU nombra a su embajador en Yemen como jefe del centro de coordinación para Gaza
MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -
El embajador de Estados Unidos en Yemen, Steven Fagin, ha sido nombrado este viernes jefe de la parte civil del centro de coordinación para la Franja de Gaza, encargado de supervisar la puesta en marcha del plan de paz acordado entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) al hilo de la propuesta realizada por la Administración estadounidense.
El Departamento de Estado del país norteamericano ha indicado en un comunicado que Fagin trabajará para "apoyar la implementación de los 20 puntos del plan del presidente", Donald Trump, para en encalve palestino. Así, ha destacado la carrera profesional del alto cargo estadounidense, que es embajador en Yemen desde el año 2022 y ha destacado sus logros y méritos.
La Administración Trump anunció la semana pasada el establecimiento de dicho centro para la "estabilización" de Gaza y la puesta en marcha de las medidas necesarias para gestionar la entrega de ayuda en pleno alto el fuego entre las partes. Además, afirmó que unos 200 efectivos estadounidenses supervisarán el plan.
En este sentido, la parte militar estará supervisada por el comandante del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, con el papel específico de "supervisar, observar y garantizar que no hay violaciones ni incursiones, porque todo el mundo está preocupado por la otra parte".
