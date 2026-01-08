EEUU: Nueva York lanza un plan de cuidado infantil gratuito para niños de 2 años

La propuesta, que ya fue dada a conocer en una conferencia de prensa matinal, forma parte de un esfuerzo conjunto de los gobiernos estatal y municipal para aliviar el alto costo del cuidado infantil, un gasto que muchas familias consideran prohibitivo.

"Hay algo en lo que todas las familias de Nueva York pueden estar de acuerdo: el costo del cuidado infantil es simplemente demasiado alto", afirmó Hochul en declaraciones difundidas al presentar la iniciativa, calificándola como un paso esencial para apoyar a las familias trabajadoras.

El programa ofrecerá cuidado infantil gratuito para niños de 2 años y se enmarca como una extensión del sistema universal de preescolar existente en la ciudad (Pre-K). Según las autoridades, el plan comenzará su implementación focalizada en "áreas de alta necesidad", seleccionadas por la administración municipal, durante el primer año. Con el paso del tiempo, se espera que el servicio se expanda a toda la ciudad hacia su cuarto año de vigencia.

Hochul también aprovechó la presentación para anunciar que la iniciativa forma parte de un compromiso más amplio: buscar ampliar el acceso a programas de cuidado infantil gratuito en todo el estado de Nueva York, con la meta de que el sistema universal de Pre-K se extienda a nivel estatal para el ciclo escolar 2028-29.

Para el alcalde Mamdani, la medida representa el cumplimiento de una de sus principales promesas de campaña, y llega apenas días después de asumir el cargo con una agenda centrada en hacer la ciudad más asequible para familias trabajadoras.

"Este logro representa mucho más que un triunfo de la cooperación entre el gobierno de la ciudad y el del estado; es la prueba de que, cuando los neoyorquinos se unen, podemos transformar la forma en que el gobierno sirve a las familias trabajadoras", sostuvo el alcalde.

El anuncio se produce en un contexto en el que el costo del cuidado infantil en Estados Unidos —y en particular en grandes ciudades como Nueva York— ha sido identificado como uno de los mayores gastos que afrontan las familias con hijos pequeños, lo que ha influido en decisiones de empleo, vivienda y planificación familiar. (ANSA).