EEUU: Nueva York refuerza seguridad en sitios de culto

En este momento, no hay ninguna amenaza conocida para la ciudad de Nueva York, dijo un portavoz.

Lo mismo está ocurriendo en Los Ángeles, donde las fuerzas policiales trabajan para evitar un caso similar.

La policía proporcionará patrullas adicionales y visibilidad en las escuelas e iglesias católicas en el área metropolitana de Los Ángeles hoy, dijo la alcaldesa Karen Bass en X.

"La ciudad permanece vigilante en sus esfuerzos por mantener a los angelinos seguros", dijo Bass.

Dos niños, de 8 y 10 años, murieron y otras 17 víctimas resultaron heridas cuando un tirador abrió fuego durante una misa matutina en la Escuela Católica de la Anunciación en Minneapolis.

El tirador ha sido identificado como Robin Westman, de 23 años, que murió de una herida de bala autoinfligida, dijo la policía. Se han recuperado tres armas de fuego y la policía dijo que el tirador actuó solo. (ANSA).