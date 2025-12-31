EEUU: Nuevas leyes estatales marcan inicio de 2026

El inicio del año coincide además con la antesala de las elecciones legislativas de mitad de mandato, lo que refuerza la carga política de varias de estas medidas, en particular las vinculadas al acceso al voto y al costo de la atención médica.

Un total de 38 estados aprobó este año legislación relacionada con el rápido avance de la inteligencia artificial, con foco en el uso de deepfakes en procesos electorales y en la regulación de la IA aplicada a la salud, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL).

Las iniciativas avanzan pese a la orden ejecutiva firmada en diciembre por el presidente Donald Trump, que busca limitar la regulación estatal de la IA en favor de una política nacional "mínimamente gravosa". Sin embargo, al no haber sido acompañada por una ley del Congreso, la orden carece de la fuerza necesaria para frenar la acción de los estados, que conservan amplias competencias regulatorias.

California prohibió que empresas y desarrolladores de IA induzcan a pacientes a creer que interactúan con profesionales de la salud matriculados cuando en realidad lo hacen con chatbots, mientras que Oregón impidió que programas de IA utilicen el título de "enfermero" al brindar consejos médicos.

En el plano electoral, Montana y Dakota del Sur exigieron la divulgación del uso de deepfakes, una práctica que ya generó confusión en comicios recientes y para la cual aún no existe legislación federal específica.

En materia laboral, Maine, Delaware y Minnesota pondrán en marcha en 2026 sistemas de licencias familiares y médicas pagas, sumándose a otros estados que ya cuentan con este beneficio.

Maryland, Vermont y Washington ampliaron o modificaron programas existentes.

Estados Unidos sigue siendo la única economía desarrollada sin licencias parentales o médicas pagas a nivel nacional, ya que la ley federal solo garantiza hasta 12 semanas de licencia no remunerada. Para los impulsores de estas normas, el vacío federal volvió a empujar a los estados a actuar de manera autónoma.

El vencimiento de los subsidios federales del Affordable Care Act tendrá impacto en los 50 estados desde enero, tras el fracaso del Congreso para extenderlos. Según la consultora KFF, las primas podrían más que duplicarse en promedio.

Colorado se convirtió en uno de los pocos estados en intentar amortiguar el golpe, al aprobar un fondo de 100 millones de dólares para contener los aumentos en su mercado de seguros médicos. Aun así, las primas en ese estado subirán alrededor del 100%, frente a una proyección inicial de hasta 175%.

El encarecimiento del sistema de salud y el costo de vida en general se perfilan como ejes centrales de la campaña para las legislativas de 2026.

En paralelo, 20 estados aprobaron este año 37 leyes para restringir el acceso al voto, el mayor número desde 2021, según el grupo Voting Rights Lab. Entre las medidas figuran la eliminación de plazos de gracia para el voto por correo y mayores exigencias de identificación.

Varias de estas iniciativas se alinean con una orden ejecutiva firmada por Trump en marzo, que promovió cambios en el sistema electoral, como la exigencia de prueba de ciudadanía para votar y plazos más estrictos para el voto postal. Aunque algunos puntos fueron bloqueados por la Justicia, los estados retomaron parte de ese impulso legislativo.

De cara a 2026, organizaciones civiles anticipan una mayor atención sobre la redistribución de distritos y sobre un próximo fallo de la Corte Suprema que podría limitar el alcance de la Ley de Derecho al Voto, con posibles efectos duraderos sobre el mapa electoral estadounidense. (ANSA).