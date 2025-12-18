EEUU: Nuevo ataque a "narcolancha" en el Pacífico, 4 muertos

"Bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada en el Pacífico Oriental", dijo el comando en X.

La nueva agresión ha elevado a 99 el número de muertos en el Mar Caribe y el océano Pacífico oriental desde que Washington comenzó a realizar ataques en la región contra buques presuntamente vinculados al narcotráfico a mediados de año.

En las últimas semanas, el gobierno de Donald Trump también ha reforzado el despliegue militar frente a las costas de Venezuela y ayer ordenó un bloqueo naval contra los petroleros que entran y salen del país sudamericano.

En respuesta a la última medida anunciada contra Caracas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicolás Maduro solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la situación.

Trump ha presionado a Maduro para que renuncie a la presidencia del país. Su gobierno acusa a Estados Unidos de querer apropiarse del petróleo, la tierra y los minerales de Venezuela mediante campañas masivas de mentiras y manipulación.

(ANSA).