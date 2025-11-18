EEUU nunca ha solicitado lanzar ataques contra Venezuela desde Trinidad y Tobago: (primera ministra a la AFP)

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aliada del presidente Donald Trump, aseguró el lunes que Washington "nunca pidió" usar el archipiélago para lanzar ataques contra Venezuela, mientras marines estadounidenses realizan ejercicios en este país situado a unos 10 km de las costas venezolanas.

"Estados Unidos NUNCA pidió usar nuestro territorio para lanzar ataques contra el pueblo de Venezuela. El territorio de Trinidad y Tobago NO será usado para lanzar ataques contra el pueblo de Venezuela", escribió la primera ministra a la AFP en la mensajería Whatsapp en relación a los ejercicios militares.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, considera el despliegue estadounidense en el Caribe una "amenaza" y tachó los ejercicios de "irresponsables".

