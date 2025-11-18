EEUU nunca ha solicitado lanzar ataques contra Venezuela desde Trinidad y Tobago: (primera ministra a la AFP)
La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aliada del presidente Donald Trump, aseguró el lunes que Washington "nunca pidió" usar el archipiélago para lanzar ataques contra Venezuela, mientras marines estadounidenses realizan ejercicios en este país situado...
- 1 minuto de lectura'
La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aliada del presidente Donald Trump, aseguró el lunes que Washington "nunca pidió" usar el archipiélago para lanzar ataques contra Venezuela, mientras marines estadounidenses realizan ejercicios en este país situado a unos 10 km de las costas venezolanas.
"Estados Unidos NUNCA pidió usar nuestro territorio para lanzar ataques contra el pueblo de Venezuela. El territorio de Trinidad y Tobago NO será usado para lanzar ataques contra el pueblo de Venezuela", escribió la primera ministra a la AFP en la mensajería Whatsapp en relación a los ejercicios militares.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, considera el despliegue estadounidense en el Caribe una "amenaza" y tachó los ejercicios de "irresponsables".
pb-pgf/mbj/mr
- 1
ADN del crimen. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan
- 2
El reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos: “Mi hermana murió en pandemia y la vi de lejos”
- 3
PNC: cuál es el monto de las pensiones en diciembre 2025 con el aumento y el aguinaldo
- 4
En fotos: de Dakota Johnson a Sydney Sweeney, los mejores looks de la gala que vio a Tom Cruise ganar (finalmente) un Oscar