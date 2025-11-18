LA NACION

EEUU nunca ha solicitado lanzar ataques contra Venezuela desde Trinidad y Tobago: (primera ministra a la AFP)

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aliada del presidente Donald Trump, aseguró el lunes que Washington "nunca pidió" usar el archipiélago para lanzar ataques contra Venezuela, mientras marines estadounidenses realizan ejercicios en este país situado...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
EEUU nunca ha solicitado lanzar ataques contra Venezuela desde Trinidad y Tobago: (primera ministra a la AFP)
EEUU nunca ha solicitado lanzar ataques contra Venezuela desde Trinidad y Tobago: (primera ministra a la AFP)Facebook Illinois Venezuelan Alliance

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aliada del presidente Donald Trump, aseguró el lunes que Washington "nunca pidió" usar el archipiélago para lanzar ataques contra Venezuela, mientras marines estadounidenses realizan ejercicios en este país situado a unos 10 km de las costas venezolanas.

"Estados Unidos NUNCA pidió usar nuestro territorio para lanzar ataques contra el pueblo de Venezuela. El territorio de Trinidad y Tobago NO será usado para lanzar ataques contra el pueblo de Venezuela", escribió la primera ministra a la AFP en la mensajería Whatsapp en relación a los ejercicios militares.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, considera el despliegue estadounidense en el Caribe una "amenaza" y tachó los ejercicios de "irresponsables".

pb-pgf/mbj/mr

LA NACION
Más leídas
  1. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan
    1

    ADN del crimen. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan

  2. El duro reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos durante la pandemia
    2

    El reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos: “Mi hermana murió en pandemia y la vi de lejos”

  3. Cuál es el monto de las pensiones de la Anses en diciembre
    3

    PNC: cuál es el monto de las pensiones en diciembre 2025 con el aumento y el aguinaldo

  4. Dakota Johnson, Emma Stone y los looks de la gala que vio a Tom Cruise ganar (finalmente) un Oscar
    4

    En fotos: de Dakota Johnson a Sydney Sweeney, los mejores looks de la gala que vio a Tom Cruise ganar (finalmente) un Oscar

Cargando banners ...