EEUU.- Nvidia se encuentra en negociaciones avanzadas para comprar la israelí AI21 Labs por hasta US$2.552 millones

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - El 'gigante' estadounidense de los semiconductores Nvidia se encuentra en conversaciones avanzadas para comprar la 'startup' israelí de inteligencia artificial AI21 Labs por un precio comprendido entre los US$2.000 y US$3.000 millones (1.701 y 2.552 millones de euros). Según ha adelantado el diario económico de Israel 'Calcalist', la empresa fundada en 2017 por Amnon Shashua ya fue valorada en 2023 en US$1.400 millones (1.191 millones de euros) tras realizar una ronda de financiación que involucró a Google (Alphabet) y la propia Nvidia. Las negociaciones con la multinacional norteamericana han avanzado considerablemente en las últimas semanas y, acorde a las fuentes conocedoras de la operación, el principal interés de Nvidia sería hacerse con la plantilla y las habilidades de los cerca de 200 empleados de AI21 Labs. Nvidia está ampliando su presencia en Israel con la construcción de un centro de investigación para unos 10.000 trabajadores, el cual estará ubicado en las cercanías de la ciudad de Haifa, al norte del país.