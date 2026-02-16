EEUU: Obama agita teorías conspirativas sobre extraterrestres

Sus palabras reactivaron el fervor de quienes creen en los ovnis y en las teorías conspirativas sobre un supuesto muro de secretos levantado por las autoridades.

Eso sí, añadió con ironía: "No están guardados en el Área 51. No hay una estructura subterránea, a menos que exista una enorme conspiración que incluso haya logrado ocultársela al presidente de Estados Unidos".

La frase terminó por alimentar aún más las especulaciones sobre una presunta conjura destinada a mantener en la oscuridad incluso al comandante en jefe acerca de la existencia de "marcianos" y sus misteriosas naves.

El Área 51 es una base militar ultrasecreta de la Fuerza Aérea estadounidense donde, desde hace más de medio siglo, los teóricos de la conspiración sostienen que se esconden pruebas de vida extraterrestre, incluido —según esas versiones— un alienígena capturado y sometido a estudio.

En realidad, la instalación fue utilizada principalmente durante la Guerra Fría para probar aeronaves secretas, como el avión espía Lockheed U-2 y el Lockheed SR-71 Blackbird.

Obama, quien ocupó la Casa Blanca entre 2009 y 2017, ya había hecho comentarios similares en el pasado.

En 2021 contó al conductor británico James Corden que apenas asumió el cargo preguntó si existía un laboratorio "donde guardamos muestras alienígenas y la nave espacial.

Hicieron algunas averiguaciones y la respuesta fue no", relató entonces.

Sin embargo, reconoció que había registros y videos de objetos en el cielo que en ese momento no tenían explicación.

Ante el revuelo en internet, el exmandatario decidió precisar el sentido de sus palabras a través de Instagram.

"Intentaba mantener el tono ágil del intercambio", explicó.

"Pero dado que el tema llamó la atención, déjenme aclarar: estadísticamente, el universo es tan vasto que es probable que exista vida allá afuera. Sin embargo, las distancias entre sistemas solares son tan grandes que la probabilidad de que hayamos sido visitados por extraterrestres es baja, y durante mi presidencia no vi ninguna evidencia de que hayan tomado contacto con nosotros. ­De verdad!".

Queda por ver si la aclaración será suficiente para silenciar a los conspiracionistas en un país donde casi la mitad de los estadounidenses cree que el gobierno oculta pruebas sobre la existencia de vida extraterrestre. (ANSA).