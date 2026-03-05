EEUU: Obama entra en la batalla electoral por los distritos en Virginia

En un video difundido por el grupo Virginians for Fair Elections, Obama instó a los votantes a apoyar la enmienda constitucional que permitiría a la Legislatura estatal redibujar el mapa electoral si otros estados cambian sus propios distritos durante la década.

"En abril, los votantes de Virginia pueden responder asegurándose de que su poder electoral no sea reducido por lo que están haciendo los republicanos en otros estados", afirmó Obama en el mensaje.

El exmandatario sostuvo que la reforma permitiría "nivelar el terreno de juego" de cara a las elecciones legislativas previstas para el otoño.

El referéndum forma parte de una estrategia demócrata más amplia para contrarrestar los cambios de mapas electorales impulsados en varios estados gobernados por republicanos, un proceso conocido en Estados Unidos como redistricting, que puede alterar el equilibrio político en la Cámara de Representantes.

Los demócratas de Virginia iniciaron el año pasado un proceso para rediseñar el mapa congresional del estado tras una serie de movimientos similares en estados controlados por el Partido Republicano.

Para acelerar el cambio y evitar el mecanismo habitual de la comisión independiente de redistribución de distritos, la Legislatura convocó a una elección especial que permitirá a los votantes decidir si autorizan a los legisladores a redibujar el mapa en medio de la década.

El objetivo es aplicar los cambios antes de las elecciones legislativas de este año.

El voto especial se celebrará el 21 de abril, mientras que la votación anticipada comenzará este viernes.

Obama señaló en el video que la medida sería temporal y que el estado volvería a su sistema actual tras el censo de 2030, cuando una comisión bipartidista retomará la tarea de definir los distritos electorales.

El expresidente ya había respaldado una iniciativa similar en California el año pasado, donde los demócratas impulsaron un nuevo mapa electoral con el objetivo de ampliar su representación en el Congreso.

Según analistas políticos, el rediseño propuesto en Virginia podría permitir a los demócratas ganar hasta cuatro escaños adicionales en la Cámara.

La intervención de Obama se produce además en un momento de intensa disputa judicial sobre la votación.

La Corte Suprema de Virginia decidió permitir que el referéndum avance luego de rechazar un intento de republicanos de bloquear la elección especial mediante una demanda judicial.

