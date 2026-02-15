EEUU: Obama, "los extraterrestres son reales, pero no los he visto"

Las declaraciones las formuló en una extensa entrevista que cedió al comentarista político Brian Tyler Cohen, una cita en la que habló de numerosos temas, desde el Papa hasta el ICE y la represión contra los inmigrantes.

También se refirió indirectamente a un video racista publicado a principios de mes por el presidente Donald Trump, que mostraba a él y a su esposa, la ex primera dama Michelle Obama, como simios. Durante el podcast se le preguntó sobre la "involución del discurso" en la política estadounidense. "Hay una especie de espectáculo de payasos en las redes sociales y la televisión, y lo cierto es que no parece haber vergenza alguna entre quienes antes creían que era necesario tener decoro, sentido de la propiedad y respeto por el cargo", declaró Obama al youtuber Cohem. "Eso se ha perdido", añadió.

Por otra parte, criticó la conducta de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, calificándola de "peligrosa", y afirmó que su comportamiento deshonesto "es similar al que hemos visto en países autoritarios y dictaduras".

"Es importante que reconozcamos la naturaleza sin precedentes de lo que ICE estaba haciendo en Minneapolis y St.

Paul, la forma en que los agentes federales (los del ICE, NDR) estaban siendo desplegados, sin directrices claras ni capacitación, sacando a personas de sus hogares… lanzando gases lacrimógenos a multitudes que simplemente estaban allí de pie, sin infringir ninguna ley", dijo Obama. Y añadió que se debe elogiar a los ciudadanos estadounidenses por participar en "protestas pacíficas y poner de relieve el tipo de comportamiento que, en el pasado, hemos visto en países autoritarios y en dictaduras, pero que no hemos visto en Estados Unidos".

En otro tramo de la entrevista, Cohen consultó a Obama sobre si hay "alguna persona que te gustaría conocer y que aún no conoces". A lo que el expresidente respondió: "Tuve el placer de conocer al Papa Francisco bastante bien; era una persona en la que se podía confiar. Hay algunas figuras —él era una de ellas, el Dalai Lama otra— que son como uno espera que sean. En cierto modo, predican con el ejemplo".

Luego se refirió a León XIV, sucesor de Francisco y nacido en Estados Unidos: "Mi impresión sobre este nuevo Papa es que es de ese estilo, alguien que trabajó en lugares que realmente necesitaban ayuda y que no se limitaba a predicar desde un púlpito, sino que se ensuciaba las manos, intentando ayudar a la gente. Así que tengo muchas ganas de hablar con él".

